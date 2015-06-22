Площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличивается (видео)
17:16, 22 июня 2015Природные ресурсы
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Тайга в основном горит в отдаленных и труднодоступных районах.
Площадь пожара продолжает расти / Скриншот
Режим ЧС продолжает действовать в Иркутской области. Площадь лесных пожаров увеличилась до 8 000 гектаров, сообщает Вести.Иркутск.
Наиболее сложная ситуация на севере области. Также лес горит в Осинском и Эхирит-Булагатском районах.
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"Огонь населенным пунктам не угрожает. Тайга в основном горит в отдаленных и труднодоступных районах. Добраться до очагов возгорания можно только авиационным транспортом", - говорится в сообщении.
Вчера, 21 июня, на помощь к иркутским пожарным прибыли пожарные десантники из Алтая, Томска и Хабаровска.
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