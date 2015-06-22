В Крыму из-за дефицита стройматериалов хотят разрабатывать карьер у подножия заповедника

Разработка карьера для добычи щебня у подножия заповедного Кара-Дага уничтожит природный ареал Коктебеля и несет в себе опасность для всего региона, который планируется развивать как рекреационный кластер, сказала РИА Новости жительница поселка, член "Гражданского актива Коктебеля" Ольга Адаменко.

Речь идет о Планерском месторождении андезитов, расположенном неподалеку от поселка Коктебель и у границ Карадагского природного заповедника. Три года назад Госслужбой геологии и недр Украины крымской коммерческой фирме было выдано спецразрешение на пользование недрами на 5 лет, необходимое для разработки карьера у подножия горы Кара-Даг. Обоснования научных сотрудников Карадагского заповедника, ведущих геологов и биологов Крыма о том, что разработка карьера губительно скажется на всем ареале заповедника и Коктебеля, привели к запрету на его строительство в 2013 году. Тогда все жители поселка выступили против карьера. Сегодня фирма вновь озвучила планы возобновления работ, мотивируя вопрос дефицитом стройматериалов в Крыму. Самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести экспертизы и учесть мнение общественности при решении вопроса.

"Наша позиция — категорически против. Во-первых, этот карьер планируется разрабатывать в непосредственной близости к Карадагскому заповеднику, который должен развиваться как курорт. Кроме того, это сейсмически опасная зона, и никто не знает, что может спровоцировать активность карьера. Идея карьера полностью противоречит программе развития Коктебеля как рекреационно-туристического кластера, как это прописано в ФЦП по Крыму. Мне кажется, это просто безумие", — сказала Адаменко.

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Разработка карьера приведет к нарушению водного баланса в регионе и полному исчезновению некоторых редких видов птиц и животных, все заключения ученых находятся в свободном доступе, сказала общественница, добавив, что жители поселка готовы вновь выступить против карьера.

Коктебель — поселок на юго-востоке полуострова, расположенный рядом с потухшим вулканом Кара-Даг, являющийся заповедником.