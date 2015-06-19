На выходные в Киеве и области могут вспыхнуть пожары - КГГА

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Украинский гидрометеорологический центр объявили штормовое предупреждение по поводу пожарной опасности. Так, 20-21 июня в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении КГГА

Специалисты управления по вопросам чрезвычайных ситуаций напоминают киевлянам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

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Напомним, вечером 8 июня произошел пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали. 15 июня глава ГСЧС заявил, что общий объем нанесенного пожаром ущерба составляет около 50 млн грн.

По данным МВД, к масштабным убыткам вследствие пожара привело промедление с вызовом пожарных на нефтебазу.