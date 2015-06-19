Индийские националисты предлагают озеленять Мумбаи священными деревьями

Индийские политики из ультраправой партии «Шив Сена» потребовали от коммунальных служб Мумбаи, штат Махараштра, проводить озеленение города священными деревьями. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Times of India.

Речь идет в первую очередь о фикусе священном и баньяне, которые в индуизме имеют сакральный статус. В перечень, представленный националистами, входят также лаймовое дерево, ашока, тамаринд и другие. Как объяснил представитель «Шив Сены» Ханумант Радже, которого партия выдвинула в состав комиссии по озеленению, индийская культура ставит во главу угла природу и экологическую чистоту, и поэтому индийцы трепетно относятся к деревьям. «Многие растения, упоминаемые в наших древних преданиях, можно использовать для лекарственных целей; кроме того, они хорошо очищают воздух, — пояснил Радже. — Все эти деревья необходимо посадить и снабдить соответствующими табличками, чтобы молодежь узнала об их свойствах».

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Индийские коммунальщики уже заявили, что обсудят это предложение, но предупредили, что не будут руководствоваться политическими мотивами: они предпочитают сажать деревья, которые потребляют меньше воды и не требуют особого ухода.

«Шив Сена» — ультраправая националистическая партия, основанная в 1966 году. Наибольшей поддержкой пользуется в штате Махараштра и его столице — Мумбаи. На выборах в Законодательную ассамблею Махараштры в ноябре 2014 года партия заняла второе место, за нее проголосовали более 10 миллионов человек. Идеологией партии является индусский национализм. «Шив Сена» также выступает за сохранение и возрождение древней культуры маратхов — народности, составляющей большинство населения Махараштры.