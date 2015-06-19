Площадь пожара в Бурятии выросла в пять раз

Площадь пожара в военном лесничестве выросла до 730 га, сообщает tayga.info по информации «Номер один». Утром 19 июня, по данным департамента лесного хозяйства Сибирского федерального округа,огонь бушевал на территории в 150 га.

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В тушении действующего пожара принимают участие силы республиканского агентства лесного хозяйства, МЧС и Минобороны РФ.

Огонь ликвидируют 200 солдат-срочников, отмечает «Номер один», ведущий онлайн-трансляцию с места событий. Портал также напоминает, что во время учений накануне пожара РПЦ при помощи солдат установила в Сосновом бору на территории военной части шестиметровый поклонный крест.