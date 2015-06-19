На реке в Якутии произошел разлив нефти
13:25, 19 июня 2015Природные ресурсы
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Известно, что ЧП произошло три дня назад, но информацию об аварии распространили только сегодня.
REUTERS
Разлив нефтепродуктов произошел на реке Яна в Якутии из-за сломанного нефтепровода, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минприроды региона.
"По предварительным данным, причиной разлива стала поломка задвижки нефтяного трубопровода, предназначенного для перекачки нефтепродуктов из судна в квартальную котельную. Подробности результатов факта разлива нефти на реке Яна будут известны в ближайшие дни", — говорится в сообщении.
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Известно, что ЧП произошло три дня назад, но информацию об аварии распространили только сегодня.
Госинспектора выехали на место утечки.
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