Ученые доказали связь между добычей сланцевого газа и землетрясениями

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Science, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте университета, передает Lenta.ru.

Работа ученых позволяет установить корреляцию между увеличением числа и ростом интенсивности землетрясений и фрекингом, при помощи которого добывается сланцевый газ в центральной и восточной частях США. Всего в ходе исследования ученые проанализировали данные о более чем 650 землетрясениях, произошедших в период с 1970-х до 2014 года, и установили увеличение их числа.

Согласно исследованию, время возникновения землетрясений на территориях, близких к районам добычи нефти и газа, часто совпадало с периодом начала использования интенсивного фрекинга. Изученные геологами районы включают территории, где произошли события 2011 и 2012 года, когда в штатах Оклахома, Колорадо, Техас и Арканзас случились толчки магнитудой от 4,7 до 5,6.

Читайте такжеВеликобритания отменила запрет на добычу сланцевого газа

Исследователи отметили, что современные технологии интенсивного фрекинга приводят именно к крупным землетрясениям, а не слабым толчкам.

Фрекинг, или гидравлический разрыв пласта, представляет собой способ извлечения нефти или газа из сланцевых пород путем введения в подземные скважины смеси под высоким давлением, что облегчает добычу газа или нефти.