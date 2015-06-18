Почти 70% киевлян хотят убрать тополя из столицы - КГГА

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, ссылаясь на промежуточные результаты общественного обсуждения этого вопроса, передает "Украинская правда".

По состоянию на 16 июня свое мнение высказали более 13 тысяч жителей столицы.

"В целом планы заменить тополя поддерживают почти 70% опрошенных (из них: из-за потенциальной опасности – 23,5%, а для 45,8% – это неудобства от пуха), 28,7% – просят оставить тополя, и лишь 2% киевлян – безразлично, как будет решаться вопрос", - говорится в сообщении.

В свою очередь экологи призвали власти Киева не заменять тополя, поскольку ни одно другое дерево не имеет столько пользы для мегаполиса, как тополь. Их также возмутило то, что еще до окончания голосования по этому вопросу тополя начали уничтожать.

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В частности, первые деревья срезали на бульваре Шевченко.

"На бульваре Шевченко уже рубят тополя! Несмотря на то, что соответствующего решения Киевсовета еще не было принято, уничтожение тополей уже происходит", - возмутились в организации "Экология – Право – Человек".

В то же время в Киевской администрации заверили, что к вопросу замены тополей подходят комплексно. И обещают для начала убрать только потенциально опасные деревья.

"По свидетельству ученых, 40% деревьев, в частности тополей, в городе Киеве достигли средней возрастной границы. То есть возникла необходимость замены деревьев, которые несут потенциальную опасность жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении КГГА.

"В первую очередь, речь идет об аварийных и потенциально опасных деревьях, которые угрожают падением. Именно на них будет сосредоточено первоочередное внимание. А процесс замены аварийных деревьев и тополей, что пушат, будет довольно постепенным и, по предварительным прогнозам, займет приблизительно 2 года", – объяснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Сейчас, по его словам, активно работает профессиональная рабочая группа, состоящая из экспертов, экологов, ученых, исследующих вопросы и предоставляющих свои рекомендации относительно оптимального решения проблемы.