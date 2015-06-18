Из-за боев в Донецкой области сгорело более тысячи гектаров леса

Об этом сообщает ресурс 0629 со ссылкой на начальника Донецкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктора Стороженко.

«На нашей стороне осталось пять лесхозов и два лесничества, среди которых самые крупные – Славянское и Краснолиманское. На оккупированной территории осталось пять лесхозов», - говорит он.

В управлении лесного хозяйства отметили, что когда велись бои за Саур-Могилу, в Амвросиевском и Торезском лесхозах пожарами было охвачено более 5 тысяч га леса. В Краснолиманском лесхозе от обстрелов и пожаров пострадало почти 1200 га лесных массивов, в Славянском – 200 га. Стороженко говорит, что сосновые леса горели по пять – шесть дней. Подпустить на тушение пожара охрану леса не представлялось возможным из-за растяжек и мин.

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Он также отметил, что немало сотрудников лесничеств осталось на оккупированной территории. Сегодня эти люди не получают зарплату, но в управлении им помочь ничем не могут.

В настоящее время лесничества области готовятся к пожароопасному периоду, обустраивают минерализованные полосы, устанавливают аншлаги, напоминающие о противопожарной безопасности.