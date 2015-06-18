Генсек ООН: более половины угодий Земли утратили свое плодородие

Ежегодно в мире деградирует по 12 миллионов гектаров плодородных земель, что эквивалентно площади Бенина или Гондураса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем послании по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой (17 июня), передает Центр Новостей ООН.

Генсек ООН призвал пересмотреть методы ведения сельского хозяйства и использования водных ресурсов. Он отметил, что уже более половины угодий планеты утратили свое плодородие и были заброшены. Он полагает, что порядка 500 миллионов гектаров земли можно восстановить экономичным образом, а не выводить из оборота. Ведь в результате деградации почв мировое производство продовольствия к 2035 году может сократиться на 12%.

«Если мы сейчас не пересмотрим свой подход к землепользованию, то нам придется ежегодно преобразовывать земельные площади размером с территорию Норвегии в новые сельскохозяйственные угодья для того, чтобы удовлетворять свои потребности в продовольствии, пресной воде, биотопливе. А это повлечет за собой обезлесение и другие негативные последствия для окружающей среды», - предупредил Пан Ги Мун.

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Он добавил, что в результате деградации почв земля удерживает меньше воды и снега, и это обернется тем, что через 10 лет два человека из каждых трех в мире, возможно, будут жить в условиях нехватки воды.

«Мир, в котором человеку гарантируются все права на питание, воду и безопасность, возможен. Но нам потребуется изменить свой курс и начать заботиться о каждом гектаре земли, с которого мы можем получать продовольствие или пресную воду. Земля — это возобновляемый ресурс, но только при условии, если мы будем вкладывать средства в предотвращение ее деградации…», - говорится в послании Пан Ги Муна.