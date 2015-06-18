Папа Франциск призвал прекратить использование ископаемого топлива

При этом понтифик возлагает значительную часть ответственности за изменения климата на деятельность людей, передает Би-би-си.

Он призвал богачей изменить стиль жизни и потребление энергии для предотвращения разрушения экосистем.

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«Насилие, которое присутствует в наших сердцах, израненных грехом, также находит свое отражение в симптомах болезни, что проявляется в почве, в воде, в воздухе и во всех формах жизни», – утверждает Папа Римский в своей энциклике.

В свою очередь представитель ООН по вопросам климата Кристиана Фигерес назвала энциклику призывом, который должен побудить мировых лидеров к принятию соглашения по климату на встрече, которая состоится в Париже в декабре.