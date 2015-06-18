В Киеве в Днепр тоннами сливают неизвестную жидкость с резким запахом (видео)

В Киеве на Русановской набережной в Днепр тоннами сливается неизвестная жидкость коричневого цвета с резким запахом.

Как говорится в сюжете ТСН, тревогу забили местные жители. Они боятся купаться в заливе, поэтому обратились в местные органы самоуправления и экологических служб с требованием провести экспертизу и узнать, что отравляет воды Днепра.

Жители киевской Русановки каждый день видят сотни кубометров грязной воды, которую бурным потоком сбрасывают в Днепр.

Киевлянин Александр рассказывает, что он шел купаться, но вдруг почувствовал резкий токсичный запах.

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"Консистенция, как кефир, а сверху была пена. Я постоял и у меня глаза начали слезится", - говорит мужчина. Выяснилось, что коллекторы, из которых течет неизвестная жидкость, принадлежат деснянской водопроводной станции. После очистки воды до состояния питьевой остаются так называемые хвостовые воды, содержащие вредные вещества. Именно они попадают с коллектора в Русановский залив, объясняют специалисты водоканала.

"Мы работаем в правовом поле . Есть разработанный проект и есть документ - разрешение на сбросы", - заявляют они.

Когда на Русановку приехали специалисты и экологи, чтобы взять воду на проверку, выбросы из коллектора имели совершенно иной вид, чем на видео. Через неделю экспертиза показала, что практически все показатели в норме.

Анализ зафиксировал существенное превышение количества активного хлора. Работники киевской СЭС, которые также осуществили забор воды, химикатов не обнаружили. Но нашли вредные бактерии и запретили купаться в Русановском заливе. Местные жители результатам исследований не верят. И хотят провести собственную независимую экспертизу с привлечением международных организаций.