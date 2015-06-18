В 2015 году количество лесных пожаров в Украине выросло втрое

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Гослесагентства Александр Ковальчук.

«В лесных массивах сложилась чрезвычайно пожароопасная ситуация. В общем Гослесагентством в текущем году было зафиксировано 826 случаев возгорания лесов, из них 14 крупных. Общая площадь возгорания составляет около 900 гектаров. По сравнению с прошлым годом количество пожаров в области увеличилось почти втрое», - сказал Ковальчук.

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При этом он отметил, что значительная часть возгораний происходит в зоне столкновения на Донбассе, в частности – в Луганской области.

«Особенно напряженная ситуация наблюдается в Луганской области. В лесных массивах Луганского управления произошло 145 случаев возгораний, пожарами повреждено более 500 гектаров леса. Эти пожары возникают в основном в зоне разграничения между подразделениями Вооруженных сил Украины и террористическими подразделениями «ЛНР», - уточнил Ковальчук.

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Председатель Гослесагентства также подчеркнул, что бороться с пожарами в этом регионе мешают заминированные территории и постоянные обстрелы со стороны боевиков.

Как сообщал УНИАН, ранее Ковальчук заявлял, что Гослесагентству необходимо около 250 млн грн на обновление парка противопожарной техники, 73% которого изношено и эксплуатируется более 16 лет. При этом он отметил, что Гослесагентство сможет направить на указанные цели всего 50 млн грн из своих оборотных средств.