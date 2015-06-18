Создание Чернобыльского биосферного заповедника под угрозой - эколог

Решение построить в зоне отчуждения Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, ставит под угрозу радиационную безопасность территории, которую хотят сделать Чернобыльским биосферным заповедником, - такое мнение в эфире ток-шоу «Киевский ринг с Реной Назаровой», озвучила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

«Строительство этого централизованного хранилища вблизи Киева в зоне отчуждения еще на 500 лет отбросит эту территорию, для любого, использование, хотя и сейчас некоторые чиновники планируют с 30-километровой, без исследований, основательных обследований сократить до 10. Что в Украине нет свободных земель? Полно», - отметила Тимочко.

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Заповедником должна стать 30-ти километровая зона, на которой законодательством должна быть запрещена любая хозяйственная деятельность. Позволить должны только научные исследования и эксперименты. Однако, уже за 2 года там планируют построить Централизованное хранилище для отработанного ядерного топлива. Проект хранилища совсем не вписывается в концепцию заповедника.

«Мы несколько раз на общественном совете при государственной инспекции ядерного регулирования рассматривали этот вопрос. Тогда не было ни проекта, не было даже представленной документации на проведение экспертизы ядерной и радиационной безопасности, и мы успокоились, поскольку без всех согласований и экспертиз никто ничего строить не будет», - говорит председатель Общественной организации "Общественный комитет национальной безопасности Украины" Алексей Толкачев.

По мнению эколога, проблемы, прежде всего, возникают из-за нежелания сторон вести диалог. При планировании потенциально опасного строительства, обязательно, нужно проводить опросы общественности и экологические экспертизы. «Это должна быть принципиальная позиция в отношении всех объектов повышенной ядерной, радиационной и вообще экологической безопасности», - уверены эксперты. Без этих процессов, такие проекты имеют шансы стать проблемными из-за возмущения общества.

В свою очередь Министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко отмечает, что для создания биосферного заповедника все процедуры пройдены, а бумаги готовы.

«Последние 10 лет очень интенсивно в зоне отчуждения происходили исследования и измерения. Создание Чернобыльского биосферного заповедника, оно готовилось 10 лет. И я уже подписал все соответствующие документы, они пошли на визирование в министерство юстиции, а дальше Президенту», - говорит чиновник.

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Шевченко отметил, что 10 километровая зона вокруг станции не войдет в этот заповедник, а остальная территория будет предназначена только для научных исследований.

Впрочем, специалисты единодушны только в том, что 30 километровая зона объективно уже существует и будет существовать еще много лет. Главная задача сегодня - сделать все, чтобы превратить ее в экологически чистую, безопасную зону.