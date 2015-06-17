В Чернигове экологи оценили состояние Десны после несанкционированного сброса воды

В Чернигове экологи не обнаружили ухудшения качества воды в реке Десна из-за несанкционированного сброса воды из ее притока.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Черниговской области.

Согласно информации, на прошлой неделе после получения сведений о несанкционированном сбросе воды в притоке Десны - реке Стрижень - специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля отобрали пробы воды выше и ниже места впадения реки Стрижень в Десну. На момент отбора проб сброс был незначительным.

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По результатам гидрохимических исследований ухудшения качества воды в р. Десна, по сравнению с предельно допустимыми концентрациями загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения, не обнаружено. Однако зафиксировано незначительные превышения содержания железа и марганца, что является традиционным для рек Полесской зоны и объясняется природными факторами - река Десна берет свое начало на севере, в заболоченной местности, богатой указанными металлами. Относительно чистой деснянская вода остается благодаря значительной водности водоема и незначительным объемом сброшенных вод из р. Стрижень.

Наблюдение экологов и инструментально-лабораторный контроль продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове расследуется факт несанкционированного сброса воды из реки Стрижень. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны водных объектов).

Во время осмотра места происшествия установлено проведения вскрытия шахтного водосброса р. Стрижень на участке возле заводи р. Десна неустановленными лицами. В результате значительное количество воды р. Стрижень вытекло в р. Десна. Указанными действиями экологическому состоянию реки, в том числе флоре и фауне, микроклимату водного объекта нанесен значительный ущерб.

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Справка УНИАН: Река Стрижень - одна из малых рек Черниговской области, правый приток Десны, длиной более 32 км, в том числе в пределах Чернигова - более 8 км, площадь бассейна - 168 кв. км.

Ее истоки находятся в Репкинском районе вблизи с. Великие Осняки, река впадает в Десну в пределах Чернигова.