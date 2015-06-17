В реке возле нефтебазы под Киевом содержание железа превышено почти в четыре раза - Минэкологии

Специалисты Государственной экологической инспекции Украины доложили, что по результатам анализа в отобранных ранее пробах грунта вокруг места пожара на нефтебазе под Киевом содержание нефтепродуктов находится на уровне фоновых значений. В отобранных пробах воды в реке Стугне обнаружено превышение содержания железа в 3,6 раза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

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Относительно подсчета ущерба при загрязнении атмосферного воздуха в результате сгорания нефтепродуктов, Государственной экологической инспекции Украины было поручено привлечь экспертов Института нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности «МАСМА». В ходе исследований экспертами института в лабораторных условиях будут сожжены образцы нефтепродуктов, находящихся на нефтебазе. В пересчете на объем горюче-смазочных материалов, имеющихся на нефтебазе на начало пожара, это даст возможность с большой точностью подсчитать состав и общее количество загрязняющих веществ, попавших в атмосферный воздух в результате сгорания.

Также 16 июня Минприроды было направлено письмо Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины относительно получения информации о мониторинговых исследованиях вод в населенных пунктах, расположенных вокруг места пожара, которые проводятся Государственной санитарно-эпидемиологической службой Украины.