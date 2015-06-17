Под Киевом снова горят торфяники

«По состоянию на 15:00 проводится тушение торфяников в Ирпенской зоне на площади 1 га, вблизи пгт Гостомель на площади 2 га, в селе Феневичи Иванковского района на площади 1 га, в селе Гута Катюжанская Вышгородского района на площади 0,6 га и в селе Подгорцы Обуховского района площадью 0,015 га», - сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Сейчас для ликвидации привлечено 28 человек личного состава, 7 единиц пожарно-спасательной техники и 2 мотопомпы.

Отмечают, что с начала года на территории Киевской области зарегистрировано 38 торфяных пожаров на общей площади 23,533 Га.