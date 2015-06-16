В США горит штат Аляска: перекрыты дороги, эвакуированы сотни жителей (фотогалерея)
16:24, 16 июня 2015Природные ресурсы
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Два пожара в штате Аляска, которые быстро распространяются, заставили 200 жителей штата эвакуироваться, уничтожены до 45 домов, власти перекрыли крупную магистраль.
REUTERS
С воскресенья 200 пожарных борются с 6500 акрами огня примерно в 64 км к северу от Анкориджа. В 220 км к югу от Анкориджа пожар угрожает почти 200 домам. Об этом сообщает Reuters
Дополнительные специально обученные пожарные команды из 48 штатов и Канады прибыли в штат Аляска. Экипажи борются с пожарами на земле и с воздуха, с помощью трех вертолетов.
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Специалисты обеспокоены тем, что погода способствует распространению неконтролируемого пламени: на Аляске сейчас низкая влажность, сильная жара и порывистый ветер.
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