Лесные пожары уже девять раз переходили из России в Монголию

С начала 2015 года лесные пожары из России уже девять раз переходили на территорию Монголии.

В семи случаях огонь пришел в соседнее государство из Забайкальского края. Такие данные озвучил заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов в ходе двухстороннего совещания по вопросам противодействия трансграничным пожарам, которое прошло в Улан-Удэ.

Об этом Лесным вестям сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии.

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Специалисты из Монголии выступили с идеей совместного проекта системы защиты по охране лесов от пожаров, а также исследований в области борьбы с вредителями и болезнями леса.

"Чтобы соглашение между двумя странами начало работать, нужно определить основные проблемные места и выработать простой механизм, – заявил Панфилов. – В том числе, наладить серию совместных учений, скоординировать передачу информации и ряд вопросов методического характера".