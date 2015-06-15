В Украине может появиться онлайн-система раннего обнаружения пожаров

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает 112 Украина.

"Предложение создать на базе ГСЧС современную электронную онлайн-систему раннего обнаружения и предотвращения пожаров на объектах повышенной опасности. К нам пришли представители французского посольства, которые предложили свою помощь нам, но мы говорим, что это функция государственного агентства, и мы предложили помочь создать эту систему именно ГСЧС", - заявил он.

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Министр также отметил, что необходимо повышать нормы страховых выплат.

"Все эти опасные объекты должны быть застрахованы, есть такая норма, но нормы выплат на сегодняшний день минимальны, буквально 3 млн 400 тыс. гривен", - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил провести учения по пожаротушению по всей стране, по всем лесохозяйствам, с целью проверки готовности соответствующих служб к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации.