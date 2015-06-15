Площадь лесов в России, которые сгорели с начала года, сравнима с территорией Черногории

15:33, 15 июня 2015
Природные ресурсы
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С начала года в России зарегистрировано около 6 тысяч лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет более 1,3 млн гектаров.

chita.ru

Об этом сообщил начальник Управления охраны и защиты лесов Рослесхоза Виталий Акбердин, передает Росбалт.

"Анализ динамики ежегодного числа лесных пожаров и средней их площади говорит о тенденции роста показателей, — сказал Акбердин. — Наиболее сложная лесопожарная ситуация весной этого года наблюдалась в Забайкальском крае, Республиках Бурятия и Тува".

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"Максимальная плотность пожаров характерна для густонаселенной европейской части страны, а максимальный процент охватываемой огнем площади приходится на многолесные районы Сибири и Дальнего Востока со слаборазвитой инфраструктурой. Около 3 тысяч природных пожаров ежегодно возникает в трансграничной зоне России", — уточнил представитель Рослесхоза. 

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