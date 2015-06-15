На Закарпатье из-за сильнейших ливней объявили штормовое предупреждение

В Закарпатской области на понедельник, 15 июня, объявлено штормовое предупреждение в связи с опасностью повышения уровня воды в реках.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, в горных районах в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек ожидется быстро проходящее повышение уровней воды высотой до 1 метра, возможно формирование селевых потоков.

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По данным Закарпатского УГСЧС, к паводкам и селевым потокам нужно быть готовыми, учитывая также прогноз погоды по области. Как информирует Закарпатский Гидрометцентр, во второй половине дня и вечером 15 июня по области ожидаются сильные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, во время грозы шквалы 15-20 м/с.

Напомним, 14 июня в Закарпатье сошли два селевых потоков объемом более 100 кубометров, которые на 2 часа перекрыли движение транспорта на дороге государственного значения «Мукачево-Рогатин».