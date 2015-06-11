На Житомирщине нелегальные добытчики янтаря создали собственный аналог "ДНР"

В окрестностях Шебедихи стоят блокпосты, каждый из которых охраняют молодые парни в камуфляже с битами и огнестрельным оружием. Въезд разрешен только местным — жителям ближайших сел Олевского района. Таким образом местные бандиты контролируют нелегальную добычу янтаря, пишет "Четвертая власть".

Почти вся добыча янтаря в Украине происходит нелегально, и вывозится камень за границу тоже контрабандой, без уплаты пошлин и налогов. В год страна по некоторым данным добывает до 300 тонн солнечного камня. Весь доход (а это сотни миллионов евро) уходит на счета криминальных структур и правоохранителей. В то же время Государственное предприятие по добыче янтаря ГП "Бурштин України" находится в стадии банкротства.

Украинский янтарь — лучший в мире по качеству, им заполонены рынки европейских и китайских городов, но при этом в нашей стране нет ни биржи, ни центров торговли этим камнем, ни промышленности по его обработке.

Нелегальная добыча янтаря в Украине давно уже приобрела масштабы стихийного бедствия. Однако, при этом украинские граждане мало что знают о вопиющем беззаконии, которое происходит в Ривненской, Волынской и Житомирской областях.

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Ситуация на Волыни до боли напоминает нелегальную добычу угля на Донбассе. В обоих регионах добыча начиналась как стихийный народный промысел, и со временем полностью перешла под контроль криминалитета. В Житомирской и Ривненской областях бандиты забрали себе наиболее выгодные участки, но контролировать леса полностью невозможно, поэтому селянам тоже есть где развернуться.

Местные жители добывают янтарь сухим способом — копают лопатами в лесах огромные ямы, глубиной до 10 метров. Грунт в этой местности песчаный, копается не тяжело. Песок просеивают, янтарь остается в сите. Заработок абсолютно не стабилен. Можно найти хорошие камни и заработать 10-20 тысяч гривен в день, а можно несколько дней копать впустую и не заработать ничего.

Янтарная лихорадка в Житомирскую область перекинулась из соседней Ривненщины. Нищие, почти вымершие села теперь полны людей и машин. Оказалось, что почти незаселенные, бедные северные районы украинского Полесья таят в недрах несметные богатства. Правда, добыча их на благополучии этого украинского региона пока не отражается. Дороги разбиты, инфраструктура крайне примитивна.

Добывают янтарь и подростки, и пенсионеры. Некоторые из них живут в лесу по несколько дней. Разрешается работать только своим. С особенной неприязнью местные относятся к жителям Ривненской области, поскольку они создают конкуренцию местным.

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В Олевском районе Житомирской области перекопаны десятки гектаров соснового леса. В некоторых местах лес похож на муравейник. Природе наносится почти невосполнимый ущерб. Варварские ямы уничтожают ландшафт, подрытые деревья падают, лес превращается в песчаную пустыню.

Преступные группировки, работающие под крышей милиции, нанимают для добычи янтаря приезжих работников, которые ищут камни с помощью насосов и воды. Мотопомпой вода закачивается под большим напором в яму, откуда вымывается грунт. Легкий янтарь выносится на поверхность грязным потоком, из которого его вылавливают сачками, словно мелкую рыбешку. Такой способ добычи гораздо продуктивнее. Заплатить за один день такой работы бандитам придется 650 долларов за каждый насос. Чем больше насосов, тем больше дань.

В Шебедихе, одном из сел Олевского района Житомирщины, действует свой аналог "ДНР" и "ЛНР" — местная республика со своими законами и пропускным режимом. В селе действует паспортный режим. В окрестностях Шебедихи стоят блокпосты, каждый из которых охраняют молодые парни в камуфляже с битами и огнестрельным оружием. Каждый въезжающий на прииски автомобиль останавливают и проверяют регистрацию у водителя. Въезд разрешен только местным — жителям ближайших сел Олевского района. В селе встречается даже военная техника - Уралы и БТРы — бывшее армейское имущество из закрытых и разворованных военных частей.

Сачки, лопаты и бахилы продаются в каждом сельском магазине. Тут это востребованный товар.

В Шебедихе янтарь вымывают с помощью мотопомп, а также копают экскаваторами. Экскаватор раскапывает длинную траншею, откуда вымывать камни водой легче. Нанятые рабочие трудятся круглыми сутками. Два раза в день — утром и вечером — происходит пересменка.

По словам местных, убивают в Олевском районе довольно часто. Еще чаще кто-то тонет в глубокой яме или оказывается под песчаными завалами.

Прямо на блокпосту к бревну приклеен ценник на скупку янтаря. За килограмм мелких камешков весом по два грамма можно получить 400 долларов. Килограмм крупных камней потянет на 5800 долларов.

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Заместитель главы райсовета Юрий Халимончук рассказывает, что в Обыще (еще одно село в Житомирской области - ред.) арендуют много заброшенных домов - "в лесах настоящие лагеря, палаточные городки стоят, огражденные досками и колючей проволокой".

"Стоят военные палатки, военная техника. В Обыще целый гараж военной техники. Это та военная техника, которую разворовали у украинской армии в предыдущие годы вместе с нашим генералитетом. Огромное количество ее было вывезено и продано в Беларусь и Россию, а кое-что досталось и этим бандитам", — отмечает Халимончук.

Перекупщики янтаря живут тут же, в местных гостиницах, где номера выкуплены на месяцы вперед. По словам представителей местной власти, драгоценности из Олевского района растекаются затем по всему миру — в Китай, Японию, Польшу, Западную Европу. Контролируют бизнес криминальные авторитеты — некто Пират из Житомира и Морда из Львова.

Районные чиновники признаются, что никак не могут повлиять на сложившуюся ситуацию. "Нас ни во что не ставят, - говорит Халимончук. - Ввести сюда спецназ и за сутки тут будет чисто. Все наши потуги на районном уровне — только пустая трата времени".

По его словам, жалобы в милицию ничего не дают, а вся борьба местных правоохранителей с нелегальными копателями сводится к показательным выступлениям.

Чиновники отмечают, что 6 июня в Шебедихе произошла серьезная стычка между бандитами и местными жителями, в которой серьезно пострадали несколько человек. Хотя масштабные побоища случались в Полесье и до этого.