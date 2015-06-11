На Киевщине в трех местах горят торфяники, ситуация под контролем - Минэкологии

Как отмечается в сообщении на сайте министерства, Государственная экологическая инспекция в Киевской области сообщает, что по данным Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области, 10 июня выявлено возгорание отдельных очагов торфа неподалёку от села Гута Катюжанская Вышгородского района на площади 1 га.

На месте происшествия работают два пожарных спецавтомобиля, пять мотопомп, восемь человек личного состава ГСЧС. "В течение суток ликвидировано возгорание на площади 0,4 га, остается 0,6 га", - говорится в сообщении.

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Кроме того, выявлено возгорание торфа неподалёку от села Феневичи Иванковского района, отдельными очагами, площадью 1 га. В городе работает одна автоцистерна, четыре человека личного состава ГСЧС. В течение суток ликвидировано возгорание площадью 0,5 га, остается 0,5 га.

Третье место, где обнаружено возгорание, – пойма реки Ирпень, неподалёку от города Ирпень, в районе ж/д моста, отдельными очагами площадью 1,5 га. На месте работает автоцистерна, пять человек личного состава ГСЧС. В течение суток ликвидировано возгорание на площади 0,5 га, остается 1 га.

"Ситуация находится под контролем, все учреждения и службы, которые задействованы в локализации и ликвидации очагов возгорания, действуют скоординировано и слаженно", - говорится в сообщении.