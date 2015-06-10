В США арестовали "Разгневанных бабушек" - экологов, которые протестовали против добычи нефти в Арктике

Полиция в американском Сиэтле арестовала пятерых пожилых женщин, устроивших акцию протеста против планов компании Shell начать бурение нефти на шельфовом месторождении в Арктике.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Seattle Times, активистки, представляющие движение "Разгневанные бабушки Сиэтла" (Seattle Raging Grannies), провели акцию в пятом терминале порта города, где в настоящее время идет подготовка к отправке буровой платформы в Арктику.

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Пожилые дамы сели в кресла-качалки и приковали себя друг к другу за руки при помощи самодельной конструкции из металла, похожей на рукава. Для того чтобы вытащить старушек из нее, понадобилась помощь специальной бригады сил правопорядка. Процесс задержания сопровождался воодушевленными криками собравшихся рядом молодых активистов, скандировавших: "Вперед, бабушки!".

Пожилых активисток доставили в участок, где им были предъявлены обвинения в блокировании работы порта и помехе движению пешеходов. После разъяснительной беседы женщин, старшей из которых 92 года, отпустили.

Противники бурения скважин опасаются последствий такой деятельности для природы и экологии, поэтому проводят регулярные акции и блокируют причалы в порту Сиэтла, откуда на Аляску должна быть отправлена буровая платформа.