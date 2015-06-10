Столичные депутаты хотят восстановить Жуков остров, где годами незаконно намывался песок

Киевсовет планирует принять решение о рекультивации территории Жукова острова, где годами незаконно намывался песок.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики Константин Бричук.

По его словам, на прошлой неделе состоялось выездное заседание комиссии Киевсовета вместе с профильными службами КГГА, на котором депутаты проверили состояние территории Жукова острова, а именно - его южного края, где еще с советских времен в промышленных масштабах с варварскими для природы последствиями осуществлялась добыча песка со дна Днепра.

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Экологическая комиссия Киевсовета на месте изучила проблемы, которые привели к ухудшению экологического состояния территории острова. Речь идет о 12 га, которые пострадали больше всего.

По словам Бричука, благодаря активным действиям Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды произвол на территории острова был остановлен. «Сейчас территория де-юре возвращена к землям городской коммунальной собственности. Следующими шагами Киевсовета должны стать решения о ее рекультивации и возвращении к природному состоянию – с заповедным или рекреационным статусом - такие пути дальнейших действий обсуждались на комиссии», - сказал депутат.

По информации Бричука, соответствующие службы Киевсовета начали подготовку проекта решения о восстановлении природного состояния земель Жукова острова. Уже намытый незаконно песок, по словам депутата, может быть использован на нужды города. Например, сказал он, можно наполнить детские песочницы во дворах, обновить песчаные полосы 11 городских общественных пляжей и др.