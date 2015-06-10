ОГА: серьезных превышений уровня загрязнения воздуха в 20-км зоне вокруг горящей нефтебазы нет

Серьезных превышений уровня загрязнения воздуха в 20-километровой зоне пожара нефтебазы в Киевской области нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель облгосадминистрации Владимир Шандра.

«Безусловно, мы видим, что есть выбросы, есть дым», - сказал он.

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«По замерам, то фактически мы 4 раза в сутки берем замеры в 20-километровой зоне. На данный момент серьезных превышений нет», - заверил Шандра, однако добавил, что окончательные данные об уровне загрязнения будут опубликованы позже.