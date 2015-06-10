На Харьковщине река стала белой, экологи предупредили о возможной катастрофе (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, вода в местной реке Роганке стала белой, и в ней не осталось ничего живого.

Зараженную воду река несет в притоку Северского Донца, с которого пьют воду три области. По требованию местных жителей экологи взяли пробы воды в реке. Результатов анализов еще нет, но под подозрением пять предприятий, расположенных вдоль русла.

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У экологов – мораторий на проверки, поэтому начать искать виновных могут только после открытия уголовного производства. Пока же надеются, что природа сможет справиться с проблемой сама.