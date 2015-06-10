Британская нефтяная компания платила за запугивание экозащитников в ДР Конго - СМИ
08:06, 10 июня 2015Природные ресурсы
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Компания работала в национальном парке, в котором обитает редкий вид горилл.
REUTERS
Как стало известно Би-би-си, британская нефтяная компания SOCO платила военнослужащему в Демократической республике Конго за то, чтобы тот запугивал противников добычи нефти, передает Русская служба Би-Би-Си.
В то время SOCO работала в национальном парке на востоке Конго, в котором обитает редкий вид горилл.
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Компания отвергает любые предположения о том, что выплаты могли иметь отношение к каким-либо нарушениям закона.
В настоящее время SOCO свернула свою активность в этом районе после протестов.
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