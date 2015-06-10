Британская нефтяная компания платила за запугивание экозащитников в ДР Конго - СМИ

Как стало известно Би-би-си, британская нефтяная компания SOCO платила военнослужащему в Демократической республике Конго за то, чтобы тот запугивал противников добычи нефти, передает Русская служба Би-Би-Си.

В то время SOCO работала в национальном парке на востоке Конго, в котором обитает редкий вид горилл.

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Компания отвергает любые предположения о том, что выплаты могли иметь отношение к каким-либо нарушениям закона.

В настоящее время SOCO свернула свою активность в этом районе после протестов.