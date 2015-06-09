Экологи определили как опасную зону радиусом 10 км от эпицентра пожара на нефтебазе

Как говорится в сообщении на сайте Васильковского горсовета, в этой зоне имеется большая вероятность загрязнения воздуха продуктами горения горюче-смазочных материалов, которые несут угрозу здоровью людей. Жителей города призывают без крайней необходимости не выходить из дома, держать закрытыми окна, воздерживаться от употребления в пищу каких-либо овощей, не попадать под дожди.

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Кроме того, в горсовете призывают вывезти из зоны опасности беременных женщин и детей.

«Экологическая ситуация улучшится после того, как пройдут дожди, которые очистят загрязненную атмосферу», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко поручил исполняющему обязанности премьер-министра Вячеславу Кириленко немедленно созвать штаб по ликвидации последствий катастрофы в Василькове.

Вечером 8 июня на нефтебазе возле пгт Глеваха Васильковского района Киевской области вспыхнул пожар. Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.