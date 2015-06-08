УЕФА не должна позволять спонсировать футбол за счет разрушения Арктики - Greenpeace

На башне у входа на Олимпийский стадион в Берлине активисты повесили баннер размером 35 на шесть метров «Газпром»: нет арктической нефти!» (Gazprom: No Arctic Oil!).

Об этом сообщается на сайте Greenpeace.

«Газпром» должен прекратить добычу нефти в арктических водах, которая рано или поздно приведет к катастрофическому загрязнению», — говорит Лариса Баумер, представитель Greenpeace Германии.

Greenpeace призывает УЕФА отказаться от сотрудничества с «Газпромом», который является главным спонсором сегодняшней Лиги чемпионов.

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«Спонсорство спортивных мероприятий нефтяными гигантами, такими, как «Газпром» или Shell, — это способ отмыть свою репутацию, создать положительный имидж. Это не просто цинично, это оскорбительно для многих, кто любит футбол. УЕФА не должна позволять спонсировать футбол за счет разрушения Арктики, если считает себя социально и экологически ответственной организацией», — заявляет Баумер.

Greenpeace выступает за создание заповедной территории вокруг Северного полюса и запрет на добычу нефти в арктических водах. Эти требования уже поддержали семь миллионов человек.

Напомним, «Газпром» стал первой компанией, начавшей бурение на шельфе Северного Ледовитого океана. В этом году его примеру намерена последовать англо-голландская Shell.