Сегодня в мире отмечают День океанов

Идея проведения Всемирного дня океанов была впервые предложена в 1992 году на встрече на высшем уровне "Планета Земля" в Рио-де-Жанейро, как способ подчеркнуть общую причастность и неразрывную связь с океаном всего человечества, а также использовать этот день для повышения осведомленности о решающей роли океана в нашей жизни и важной деятельности человечества в его защиту, пишет РИА Новости.

Начиная с 1993 года, этот день отмечался неофициально во многих странах мира. В 1998 году – в Международный год океана – Всемирный день океанов был признан Межправительственной океанографической комиссией (МОК) ЮНЕСКО.

5 декабря 2008 года в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 8 июня было официально признано в качестве Всемирного дня океанов.

Читайте такжеУ берегов Калифорнии в океан попало около 80 тысяч литров нефти (фоторепортаж)

Резолюция призвала государства, пользующиеся проливами, в которых осуществляется международное судоходство, и государства, граничащие с такими проливами, и впредь сотрудничать по взаимному соглашению в вопросах, касающихся безопасности судоходства, в том числе средств обеспечения безопасной навигации, а также предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения с судов.

Всемирный день океанов – день, который дает повод вспомнить о том, что Мировой океан является колыбелью жизни на планете Земля, 70% которой покрыто водой, ресурсы океана – залог развития и дальнейшего существования человеческой цивилизации, его пространства – арена мировой торговли. Роль Мирового океана в регулировании климата является системообразующей, его воды – один из главных поглотителей углекислого газа.

Как подсчитали эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF), стоимость ресурсов Мирового океана оценивается по меньшей мере в 24,2 триллиона долларов, при этом ежегодно океан "поставляет" человечеству ресурсы на 2,5 триллиона долларов.

Океаны – неотъемлемая часть процесса устойчивого развития и важный объект научных исследований. Из-за разрушительного воздействия деятельности человека многообразие биологических видов, обитающих в океанах, находится под угрозой, которая неуклонно возрастает.

Чрезмерная эксплуатация живых ресурсов моря, изменение климата и загрязнение океанов опасными для них веществами и отходами производственной деятельности – все это представляет серьезную угрозу для морской среды. В равной мере это относится и к преступной деятельности, включая пиратство, которая имеет серьезные последствия для безопасности судоходства и мореплавателей.

Читайте такжеГолландский студент разработал установку, которая очистит Тихий океан от 40% мусорного пятна за 10 лет (фоторепортаж)

Согласно докладу ООН и ЮНЕП, к 2050 году кислотность Мирового океана вырастет на 150% – это в 100 раз быстрее любых изменений уровня кислотности, которые переживала морская среда за последние 20 миллионов лет, что оставляет морским организмам очень мало времени для адаптации. Исследование показывает, что к 2100 году будут разрушены из-за роста кислотности воды около 70% кораллов, которые являются ключевыми экосистемами для большей части видов промысловых рыб. Серьезный ущерб экосистемам океана может быть предотвращен только быстрым снижением мировых выбросов углекислого газа.

По мнению экспертов, мощное негативное влияние на океан оказывает также нерациональное рыболовство. Большой проблемой остается глобальный перелов промысловых ресурсов, так как скорость восстановления биоресурсов намного меньше возможностей рыболовства. Это приводит к деградации прибрежных экосистем.

К настоящему моменту 90% мировых рыбных ресурсов либо эксплуатируются на пределе их возможностей восстановления (61%), либо уже переловлены (29%).

На 2015-2016 годы для празднования Всемирного дня океанов выбран девиз "Здоровые океаны, здоровая планета" (Healthy oceans, healthy planet).