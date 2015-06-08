В Забайкальском крае впервые с марта потушили все лесные пожары

Об этом со ссылкой на Гослесслужбу края РФ сообщает ТАСС.

"На утро понедельника лесные пожары в регионе не зарегистрированы. Не было их и в воскресенье", - сказали в Гослесслужбе края.

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В Читинском гидрометцентре добавили, что с пятницы по воскресенье дожди прошли на большей части Забайкалья, в понедельник и во вторник они продолжатся в восточных районах края. "Затем ожидается повышение температур и прекращение осадков, будут лишь кратковременные", - отметили в ведомстве.

Как известно, в Забайкалье леса горели с 19 марта. Шквалистый ветер привел к тому, что 13 апреля лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах. Огонь уничтожил и повредил свыше 200 домов в 18 населенных пунктах. 29 апреля степной пожар полностью уничтожил село Шивия.

На всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.