Деструктивный характер природных явлений может заставить людей стать лучше - ученые

Учёные недавно нашли пользу даже в ощущении собственной незначительности. Как оказалось, подавление чувства собственной важности, вызванное благоговением перед масштабными природными памятниками, может сделать человека более внимательным и щедрым.

Об этом сообщается в научная статья в издании Journal of Personality and Social Psychology, передают Вести.Наука.

"Что-то физически огромное, выходящее за рамки нашего взгляда на мир, пугает человека – и ему приходится искать способы приспособиться к этому, – комментирует автор исследования Пол Пиф (Paul Piff) из Калифорнийского университета в Ирвине. – Основной смысл в том, что то, что вы испытываете, не вписывается в ваши ожидания, так что вам приходится приспосабливаться".

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Пиф и его коллеги постарались заставить группу из 90 добровольцев испытать чувство благоговения: их попросили в течение 60 секунд смотреть на рощу 60-метровых радужных эвкалиптов — самых высоких лиственных деревьев, произрастающих в Северной Америке. Другая группа участников эксперимента смотрела на несколько меньшие по размеру, но также впечатляющие здания.

Затем команда Пифа изобразила инцидент, разбив коробку с ручками. Люди, которые созерцали деревья, лучше помогали собирать разбросанные предметы и подняли больше ручек.

Дальнейшие исследования с наблюдением внушительных деревьев показали, что такой страх может также заставить людей принимать более этичные решения. Кроме того,он снижает чувство собственности и поощряет проявление просоциальных ценностей, благодаря которым они уделяют больше внимания нуждам других, нежели своим собственным.

Подобный эффект также был замечен после того, как люди смотрели видеозаписи с бурями и извержениями вулканов. Это навело учёных на мысль, что даже деструктивный характер природных явлений может заставить людей стать лучше.