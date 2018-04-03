Мэр Киева Виталий Кличко уже с первых месяцев своей работы объявил, что берет курс на озеленение Киева, дабы сделать столицу Украины городом парков и скверов. Впрочем, это обязывались сделать все столичные градоначальники. Но, несмотря на регулярные обещания, за последние годы Киев утратил статус самой зеленой столицы.

Застройщики не беспокоятся о судьбе зеленых зон

Многочисленная вырубка зеленых зон, их застройка жилыми и офисными кварталами – основная причина потери статуса самого зеленого города столицы. По оценкам экологов, начиная с 2003 года, под застройку в Киеве было отдано более 400 га парков и скверов. «По большей части, застройщики, ради собственной выгоды, нимало не беспокоятся о судьбе зеленых зон, возводя на их месте жилые здания и торгово-развлекательные центры. Только из тех, что на слуху, можно назвать уничтоженный сквер возле метро «Дарница» или постройку жилого комплекса по улице Львовской в Святошинском районе, ради которой было вырублено не один десяток вековых деревьев», - отмечает эколог, сопредседатель Ассоциации Зеленых Ярослав Заседенец.

Скандалов с застройкой зеленых зон в столице и области можно насчитать не один десяток. К примеру, в 2009 году Киевсовет выделил частной компании участок площадью 2,6 га на территории Голосеевского парка. Там планировалось возвести целый комплекс с гостиницами, заведениями общепита, помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингами. Столичная прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным этого решения Киевсовета, поскольку выделенный участок находится в границах Национального природного парка «Голосеевский». Но после трех лет судебных тяжб частной фирме удалось доказать, что будущая стройплощадка не входит в границы парка. В итоге, в феврале 2013 года, Высший административный суд Киева разрешил застраивать данный участок.

В 2011 году, в Ирпeнe (Киeвcкaя oблacть), мecтнaя строительная компания прoизвeлa незаконную вырубку 300 мнoгoлeтних coceн нa учacткe пo улицe Кaрлa Мaркca. Любопытно, что на тот момент, предприятие, которое решило вырубить зeлeныe насаждения под будущее строительство многоэтажного дома, нe располагало ни рaзрeшeниeм нa уничтожение дeрeвьeв, ни прaвaми coбcтвeннocти нa отведенный участок городской территории. Строительная компания всего лишь пoлучилм участок в cубaрeнду oт кoммунaльнoгo прeдприятия «Житлoинвecтбуд», кoтoрoe и caмo арендует этoт участок. Убыток от незаконной вырубки был оценен в сумму oкoлo 100 тысяч гривен.

За мусором парка не видно

Впрочем, судьба других зеленых зон, на которые строители пока не претендуют, не менее печальна. И тот факт, что лесопарковая зона в Киеве находится в неудовлетворительном состоянии, признают в Киевской городской государственной администрации. «Самая большая проблема – это то, что они (парки – УНИАН) всегда не соответствуют тому, для чего они существуют - нет освещения, стоянок, спортивных, детских площадок… А из всех этих атрибутов должен состоять каждый парк», - отмечает первый заместитель главы КГГА Игорь Никонов.

Как бы там ни было, за МАФами, кофейными машинами и грудами мусора в столичных парках и скверах все тяжелее рассмотреть красоту природы. Прогуляться по киевским зеленым зонам можно, хотя и не без преключений: ловко обойти очередную автокофейню, расположившуюся на аллее, не споткнуться о кучу мусора или не наступить на отходы жизнедеятельности домашних животных, за которыми хозяева, выгуливающие своих питомцев, не торопятся убирать…

Главным образом, соблюдение чистоты в киевских парках и скверах – обязанность коммунальных служб, с которой они, зачастую, просто не справляются. Однако городские власти отмечают, что эту проблему Киев уже решает. «Мы уже меняем подход. Поменяли руководство там (в коммунальных службах – УНИАН), провели ряд совещаний…», - рассказал УНИАН Игорь Никонов.

По его мнению, в коммунальных службах понимают, что за невыполнение обязанностей с них спросят – «уже появились контролеры, которые будут следить за этими парками». Впрочем, менять подход следует и посетителям всех зеленых зон Киева. Поскольку, если украинцы стыдятся убрать экскременты после выгула своей собаки, то выбросить бутылку от напитка на газон – нет. «Поэтому мы и хотим максимально привлечь общественность к обустройству парков и их реконструкции. Когда люди сами это делают, то и относятся потом более бережно», - считает первый замглавы КГГА.

Зарубежный опыт

В Европе и США зеленые зоны достойны подражания: там нет наводнивших украинскую столицу МАФов, машин с кофе и груд мусора. Вместо этого часто встречаются спортивные площадки - в парках не просто приятно совершать утренние и вечерние пробежки, а можно в любое время сыграть в теннис или баскетбол. В этом смысле Киеву следует взять хороший пример «на вооружение» и, тем самым, сделать выбор в пользу спорта и здорового образа жизни, а не «культурного отдыха» на скамейках с пивом и семечками из соседнего киоска.

Кроме того, европейские парки отличаются от отечественных своей чистотой. Причины этого - большое количество урн, которые располагаются там едва ли не на каждом шагу, а также крупные штрафы за разбросанный мусор. К примеру, в Германии за чистотой в зеленых зонах следят так называемые «мусорные детективы». Выброшенный в парке или сквере окурок, оберточная бумага или бутылка будет стоить нарушителю 20 евро. Около 40 евро штрафа заплатит тот, кто выбросил использованную жевательную резинку, яблочный огрызок или другие остатки еды. В Лондоне же за бросание мусора или окурков в парках – штраф около 200 долларов США, а в самих Соединенных штатах – и вовсе 650.

Также в европейских парках трудно встретить отходы жизнедеятельности домашних животных. Ответственные хозяева тут же убирают за своими питомцами. В той же Германии в любом парке можно приобрести для этого специальный гигиенический пакет. А тем, кто не уберет за своим питомцем, грозит штраф в 500 евро. К сожалению, в Украине отсутствует налаженная система штрафов, как за экскременты домашних животных, так и за мусор в неположенном месте.

Борьба за парки

Тем не менее, уже в этом году столичная власть обещает создать в столице европейские парки - облагородить зеленые зоны столицы и сделать их комфортными для отдыха киевлян. Так, новые скверы могут появиться в четырех районах города - Деснянском, Днепровском, Голосеевском и Шевченковском. В частности, в Шевченковском районе статус сквера получит участок 1,07 га возле домов на ул. Косовского, 33, 33-А и Щусева, 44; в Деснянском районе – участок 0,28 га на ул. Лаврухина, 7-Б; в Днепровском – статус сквера предоставят участку 0,31 га на ул. Воскресенской, 12-В, а в Голосеевском районе – участку 0,12 га на пересечении Стратегического шоссе и пр-т Науки.

Что же касается уже существующих зеленых зон, к сожалению, приводить в порядок станут не все ныне действующие парки, а только лишь 23 из 111 имеющихся. «Там должны обустроить парковки, внедрить Wi-Fi, установить спортивные и детские площадки. Я вообще считаю, что стоит создавать целые инновационные комплексы, которые имели бы европейское лицо с украинской душой, и организовывать разные виды досуга, как это делается за рубежом. Те же представления балета на воде, вечера отдыха для взрослых, игровые конкурсы, спортивные соревнования, рекреационные программы. Этим можно будет привлечь внимание инвесторов и туристов», - отмечает депутат Киевсовета Рена Назарова.

К слову, одна из главных причин запущенности зеленых зон - недофинансирование. В текущем году из городского бюджета на проект по озеленению столицы «Киевские парки» уже выделено 30 миллионов гривен, только это - «капля в море». «Мы посчитали, что для реставрации всех парков нужно около десятка миллиардов», - подчеркивает Игорь Никонов.

Впрочем, по мнению экологов, даже те средства, которые выделяются, часто используются «неумело или не по назначению». «Можно отметить уже привычное безразличие, некомпетентность и коррупцию в государственных органах регулирования природоохранной деятельности», - отмечает эколог Ярослав Заседенец.

В результате, сокращение зеленых зон столицы и загрязнение оставшихся парков и скверов приводят к тому, что киевляне вынуждены вдыхать более 20 видов вредных для здоровья примесей. «И, если забыть о необходимости озеленения, проблемы окружающей среды, со временем, будут только нарастать», - отмечает он.

По мнению эколога, проблему загрязнения зеленых зон без активного участия украинцев не победить. «Важнейшим фактором в этом вопросе должна стать общественность. Только повысив экологическую сознательность нашего населения, мы сможем сохранить для потомков природные богатства страны, - рассказывает эколог, - только все вместе, общими усилиями, мы сможем реанимировать наши парки и скверы, сохранить и приумножить уникальное богатство, столь щедро отпущенное нам природой».

Елена Пащенко