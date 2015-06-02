В Сибири продолжают гореть более 40 гектаров леса

Специалистам лесной охраны удалось полностью ликвидировать 35 возгораний на площади 9,7 тыс. гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента лесного хозяйства по СФО РФ.

В настоящее время 31 лесной пожар зафиксирован в четырех регионах Сибири: Забайкальском крае (32,4 тыс. га), Республике Бурятия (10,4 тыс. га), Иркутской области (0,9 тыс. га) и Красноярском крае (0,5 га).

Всего с начала пожароопасного сезона 2015 года было зарегистрировано 3667 лесных пожаров на площади более 1 млн 77 тыс. гектара.

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Особый противопожарный режим введен на всей территории Республики Алтай, Иркутской области, Алтайского края, в 13 районах Красноярского края, в 3 районах Томской области. Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края, Республиках Тыва и Хакасия, в 19 районах Республики Бурятия и одном районе Красноярского края России.