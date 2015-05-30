Россия отправляет военных в Арктику "очищать землю от экологического мусора"
Подразделения, предназначенные для очистки Арктики от экологического мусора, направят на Арктические острова до 15 июня.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова.
"Девять направляемых в Арктику подразделений выполнят работы по сносу старых и обветшалых зданий и строений, проведут рекультивацию участков местности", — сказал Булгаков.
По его словам, "весь металлолом, включая бочки из-под различных жидкостей, будет собран на месте с помощью специальных прессовальных машин, которые затем этот металлолом спрессуют для вывоза на материк с целью его последующей утилизации".
Читайте такжеThe Guardian: Россия готовится к холодной как лед войне, демонстрируя военную силу в Арктике
Замглавы Минобороны также рассказал, что направляемые в Арктику подразделения будут выполнять задачи до конца октября текущего года, а затем будут заменены другими подразделениями, которые также в будущем подлежат замене.
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможности защиты государственных интересов в Арктике средствами вооруженной борьбы.