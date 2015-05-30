Россия отправляет военных в Арктику "очищать землю от экологического мусора"

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

"Девять направляемых в Арктику подразделений выполнят работы по сносу старых и обветшалых зданий и строений, проведут рекультивацию участков местности", — сказал Булгаков.

По его словам, "весь металлолом, включая бочки из-под различных жидкостей, будет собран на месте с помощью специальных прессовальных машин, которые затем этот металлолом спрессуют для вывоза на материк с целью его последующей утилизации".

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Замглавы Минобороны также рассказал, что направляемые в Арктику подразделения будут выполнять задачи до конца октября текущего года, а затем будут заменены другими подразделениями, которые также в будущем подлежат замене.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможности защиты государственных интересов в Арктике средствами вооруженной борьбы.