В России продолжает гореть почти 68 тысяч гектаров леса

За прошедшие сутки в России ликвидировано 77 лесных пожаров на площади 32,3 тыс. га, но гореть продолжает 44 лесных пожара на площади 67,7 тыс. га.

Об этом сообщают Лесные вести.

Для тушения привлекалось 2 842 человека, 423 единицы техники и 37 воздушных судов. По информации Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, огнем было пройдено 8,5 тыс. га, в том числе 7,5 тыс. га покрытой лесом площади.

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По состоянию на 29 мая на территории Российской Федерации зарегистрировано 44 лесных пожара на площади 67,7 тыс. га. В Забайкальском крае действует 19 возгораний на 54,3 тыс. га, в Республике Бурятия — семь очагов на 9,9 тыс. га, в Иркутской области — один пожар площадью 2,1 тыс. га. В Забайкалье и Бурятии работают 507 специалистов федеральной авиалесоохраны. Возгорания также действуют в Хабаровском и Красноярском краях, Амурской и Архангельской областях, Республике Коми.

Режим ЧС введен в шести субъектах Российской Федерации: на всей территории республик Хакасия и Тыва, Забайкальского края, в шести районах Амурской области, в 19 районах Республики Бурятия, в одном районе Красноярского края.