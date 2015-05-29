После дождя число лесных пожаров в Забайкалье сократилось в два раза

Об этом со ссылкой на гослесслужбу края РФ, сообщает ТАСС.

"По данным на 08:00 местного времени (03:00 по Киеву), в регионе действуют 18 лесных пожаров на общей площади 49,7 тыс. га. 15 из них локализованы на площади 20,5 тыс. гектаров", - сказали в ведомстве.

Пожары зарегистрированы в девяти районах края. В их тушении задействованы парашютисты-десантники и техника.

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"Расслабляться пока рано. Необходимо продолжить тушение пожаров тем же составом до полной ликвидации возгораний, а местами при необходимости увеличить группировки сил", - заявил замруководителя департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности края Михаил Стуков.

По данным Забайкальского Гидрометцентра, 29 мая в регионе ожидается переменная облачность, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах - до 17 м/с. Температура днем составит 15-20 градусов, при дожде - 10-15 градусов.