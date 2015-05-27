В Greenpeace насчитали полтысячи очагов торфяных пожаров в России

"Мы подготовили список всех известных нам термоточек — травяных и лесных пожаров, — которые были выявлены средствами космического мониторинга на осушенных торфяных болотах и вблизи них. Обычно весной мы находим не больше двухсот таких пожаров, в этом году их целых 484 штуки. И, если какое-то из этих болот летом разгорится и будет сильно дымить, все мы будем точно знать, кто из ответственных чиновников сделал свою работу недостаточно качественно", – заявил руководитель противопожарной программы Greenpeace России Григорий Куксин, передает Росбалт.

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Больше всего специалистов беспокоят Брянская, Смоленская, Тверская, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Ярославская, Московская области. Весной сотрудники и добровольцы Greenpeace 30 раз выезжали на торфяники. И в 25 случаях нашли торфяные пожары в 8 областях.

Организация призывает МЧС не скрывать пожары. "Вероятность того, что летом или в начале осени часть густонаселенных регионов Средней полосы и Северо-Запада накроет густой торфяной дым, в этом году очень велика", – считает руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко.