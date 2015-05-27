В РФ грозятся лишать полномочий по охране лесов регионы, которые не справляются с пожарами

Регионы РФ, не справляющиеся с профилактикой возникновения лесных пожаров, могут лишиться полномочий по охране лесов.

В ходе оперативного совещания министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской дал руководителю Рослесхоза, заместителю министра Ивану Валентику поручение о разработке соответствующего механизма. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что сейчас существенная часть полномочий по охране лесов передана субъектам РФ и финансируется за счет субвенций из федерального бюджета.

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Донской отметил, что действующее законодательство предусматривает возможность изъятия переданных органам государственной власти субъектов полномочий. "Основанием для принятия подобных мер является систематическое или ненадлежащее исполнение переданных полномочий", - пояснил министр.

По его словам, механизм должен включать не только процедуру изъятия полномочий, но также экономические и административные меры стимулирования, вплоть до отставки ответственных чиновников. "Необходимый объем субвенций регионам полностью доведен. Регионы, которые стремятся решить возникающие проблемы, успешно с ними справляются. Если для эффективной работы необходим дополнительный стимул, то мы его готовы создать", - сказал Донской.

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Министр напомнил, что лето 2015 года ожидается особенно засушливым на юге и северо-востоке Европейской территории России, а также на северо-востоке Якутии и в Магаданской области, и низкий уровень подготовки лесопожарных служб может привести к катастрофическим последствиям.

Ранее газета "Известия" сообщила, что за ненадлежащую подготовку территорий к пожароопасному периоду губернаторов, глав администраций, а также собственников и арендаторов участков будут облагать штрафами.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ подготовили в МЧС России в связи с трагическими событиями в Хакасии.

Согласно информации Рослесхоза, 26 мая на территории России продолжают действовать 78 лесных пожаров на площади свыше 98 тыс. га. Наибольшее число очагов отмечено на территории Забайкальского края (32 пожара на землях лесного фонда на площади 62 429 га), Республики Бурятия (27 пожаров на землях лесного фонда на площади 28 400 га) и Республики Тыва (9 пожаров на землях лесного фонда на площади 3 679 га).