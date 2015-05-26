Генетики из США нашли способ выращивать помидоры огромных размеров

Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature Genetics, сообщает ТАСС.

Помидоры попали в Европу из Южной Америки около 500 лет назад и те томаты, которые выращиваются сейчас, по сравнению с дикими сортами, огромны. Плоды образуются из особых тканей - меристем. Меристемы состоят из клеток, которые могут активно делиться и превращаться в клетки других тканей.

Влияние размеров меристем на образование цветов и плодов относительно мало изучено, хотя у кукурузы, например, разница в размерах меристем влияет на количество зерен на початках.

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Авторы статьи исследовали два сорта помидоров с особенно крупными плодами. Они обнаружили, что процесс деления клеток меристем контролируют два гена, один из которых необходим для стимуляции роста клеток, другой - для контроля их деления. Появление у помидоров крупных плодов связано с мутациями второго гена.

Поскольку этот генетический механизм есть не только в помидорах, но и в большинстве растений, ученые полагают, что таким образом можно выращивать плоды нужных размеров самых разных сельскохозяйственных культур.