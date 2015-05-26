В Бурятии площадь лесных пожаров достигла годового рекорда

В лесах Бурятии по состоянию на утро 26 мая зарегистрировано 28 пожаров на территории около 32 тыс. гектаров. По сравнению с прошлыми сутками увеличение площади возгораний произошло на пять тыс. га.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Республиканского агентства лесного хозяйства.

"Пожары зарегистрированы в 10 районах республики. Сложная ситуация сохраняется в Еравнинском районе. Там сейчас действует 10 очагов на общей площади около 15 тыс. га. На территории Улан-Удэнского военного лесничества в Заиграевском районе есть очаг на общей площади порядка 3,5 тыс. га", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, за прошедшие сутки было ликвидировано 14 очагов на 5,5 тыс. га.

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Сейчас огонь тушат 1,5 тыс. человек, в том числе парашютисты-пожарные. Привлечено 164 пожарные машины, около 70 единиц тяжелой техники.

В борьбе с огнем лесникам и спасателям помогают военные. По информации пресс-службы Восточного военного округа, в минувшие сутки для мониторинга пожароопасной ситуации привлекался вертолет Ми-8АМТШ. В результате был обнаружен очаг возгорания в 12 км от поселка Онохой. Для его локализации привлекалось 110 военнослужащих, а также 9 единиц техники.

Кроме того, было выполнено 4 самолетовылета для тушения пожаров в районе населенных пунктов Заиграево и Онохой: два воздушных судна сбросили на места возгораний около 170 тонн воды.

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С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 598 очагов на общей площади более 77 тыс. га. В регионе продолжает действовать режим ЧС, введенный 15 апреля.

Причиной возникновения возгораний стало неосторожное обращение с огнем местным населением.