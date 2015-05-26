В Забайкалье горит почти 70 тысяч гектаров леса, огонь тушат более тысячи человек

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гослесслужбу РФ.

По данным ведомства, в понедельник в регионе действовал 41 лесной пожар на общей площади 57 489 гектаров, в том числе 12 локализованных площадью 8 381 гектар.

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"На территории земель лесного фонда Забайкальского края действует 33 лесных пожара на общей площади 65 270 гектаров, в том числе семь локализованных площадью 11 606 гектаров", — говорится в сообщении.

Пожары действуют в 12 районах края: Акшинском, Александрово-Заводском, Балейском, Дульдургинском, Оловяннинском, Петровск-Забайкальском, Карымском, Красночикойском, Кыринском, Улетовском, Хилокском и Читинском.

Огонь тушат более тысячи человек, в том числе 359 парашютистов-десантников, задействовано 168 единиц техники.

Площади пожаров в СФО в 2,6 раза превысили средние данные за 5 лет

На прошлой неделе синоптики сообщили о резком увеличении температуры в регионе, что может вызвать высокую пожароопасность.

Как известно, в Сибири и в Забайкалье бушуют природные пожары. В Хакасии в апреле огонь охватил почти 40 населенных пунктов. Около 5 тысяч человек остались без жилья, есть погибшие. По данным властей республики, в Хакасии полностью сгорели или оказались повреждены огнем 1678 домов.