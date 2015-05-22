Засуха вызовет коллапс водоснабжения курортного острова в Таиланде

Дефицит осадков в ближайшую декаду вызовет полный коллапс системы водоснабжения курортного острова Пхукет в Таиланде, сообщают Метеовести со ссылкой на местную администрацию.

Отдельные районы острова уже переживают кризис водоснабжения: водопровод едва работает на 10% мощности.

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Нынешнее положение с пресной водой прояснилось только в последние 24 часа, когда районные чиновники начали докладывать администрации провинции о высыхающей системе водопровода в своих районах. Прогноз погоды на ближайшие 10 дней предполагает муссонные ветры, однако это еще не значит, что с ними сразу придут дожди.

Напомним, в мае-октябре прошлого года на Пхукет выпало рекордное количество осадков, однако мало было сделано администрацией острова, чтобы задержать дождевую воду, которая, помимо привозной воды с материка, составляет важный источник водопроводной воды на острове, пишет издание. Пхукет не оказывался в подобной ситуации с 2004 года.