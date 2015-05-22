Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличивается, огонь тушат 940 человек

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гослесслужба региона РФ.

"По данным на 08:00 местного времени (03:00 по Киеву), в регионе действуют 30 лесных пожаров на общей площади 14,1 тыс. гектаров. Десять из них локализованы на площади 5,5 тыс. гектаров. В тушении задействованы 940 человек, в том числе 239 парашютиста-десантника. Также к работам привлечено 170 единиц техники", - сказали в ведомстве.

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Пожары зарегистрированы в десяти районах края.

Как известно, в Забайкалье леса горят с 19 марта. Шквалистый ветер привел к тому, что 13 апреля лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах. Огонь уничтожил и повредил свыше 200 домов в 18 населенных пунктах. 29 апреля степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия.