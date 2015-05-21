Боевики режут металлоконструкции на шахте в Горловке, что грозит ухудшением экологической ситуации - Мотузяник

Боевики режут на металлолом металлоконструкции на шахте им. Ленина в Горловке, а это может вызвать повышение уровня подземных вод и попадание метана в подвальные помещения домов, что грозит ухудшением экологической ситуации на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

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«По информации украинских спецслужб, в оккупированной Горловке боевики режут на металлолом металлоконструкции на шахте им. Ленина (речь идет о подъемном и насосном оборудовании, силовых кабелях и т. п.)», - отметил он.

Это, по словам Мотузяника, может вызвать подъем уровня подземных вод и попадание метана в подвальные помещения домов, что грозит ухудшением экологической ситуации на востоке Украине и несет риск для местных жителей.