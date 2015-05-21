Из-за разлива нефти в Калифорнии объявлен режим ЧС, нефтяные пятна растянулись уже на 15 километров (фоторепортаж)

На юге Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за двух нефтяных пятен, образовавшихся у побережья и растянувшихся уже на 15 км.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Причина загрязнения - прорыв нефтепровода у города Санта-Барбара.

По словам местных властей, в момент разрыва, произошедшего ещё во вторник, нефтепровод работал на полную мощность, и общий объём разлитой нефти может достигать около 400 тысяч литров.

Несмотря на то что сейчас нефтепровод отключён, неизвестно, сколько времени потребуется на устранение последствий аварии.

Изначально сообщалось только об одном нефтяном пятне протяжённостью около 6 км.

На побережье ведутся очистительные работы: значительное количество нефти впиталось в песок и камни на пляжах, однако около 21 тысячи галлонов (80 тысяч литров) вылилось в океан.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил о введении чрезвычайного положения, для того чтобы штат мог "быстро мобилизовать все возможные ресурсы".

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Даррен Палмер, представитель компании Plains All American Pipeline LP, которой принадлежит аварийный нефтепровод, заявил, что разорвавшаяся труба была проложена в 1991 году и лишь несколько недель назад прошла очередные испытания.

Палмер также заверил, что компания берёт на себя полную ответственность за аварию и готова оплатить все расходы, связанные с устранением её последствий.

Экологи выражают опасения по поводу ущерба для живой природы и особенно прибрежной фауны, в том числе китов и гнездящихся на побережье птиц.

Последний раз разлив нефти подобного масштаба в Калифорнии произошёл в 1969 году, именно его принято считать причиной зарождения американского движения в защиту природы.