В Забайкалье не утихают пожары - огонь приближается к поселку и детскому лагерю

Лесной пожар не был качественно локализован на прошлой неделе, заявила глава села Светлана Ланцова. Об этом сообщает Росбалт.

"Очаг возгорания в районе нашего села действует с прошлой недели. После его возникновения была предпринята попытка его локализовать, но огонь преодолел опашку. Затем пламя перекинулось через трассу, отделяющую село от леса. Сейчас пожар движется по направлению к поселению. Огонь угрожает домам и местному детскому центру. Очаг действует на расстоянии не более двух километров", — рассказала глава поселения.

Ланцова отметила, что группа пожарных, направленная в район возгорания, не спешит бороться с огнем. По ее словам, огнеборцы, прибывшие из Новосибирска, "отдыхают" у своих пожарных автомобилей.

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В пресс-службе ГУ МЧС России Забайкальского края заявили, что об "отдыхающих у пожарных автомобилей огнеборцах и речи быть не может". "На месте работают 8 сотрудников и автоцистерна пожарной части №37, авторазливочная станция от местной добровольной пожарной команды "Линево Озеро", штат пожарной части №58 ГУ ПС, 10 сотрудников новосибирского спасательного центра, бульдозер, 2 автоцистерны, а также вертолет Ми-8 Сибирского регионального центра связи, оснащенный водосливным устройством", — пояснили в пресс-службе.