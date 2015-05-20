У берегов Калифорнии в океан попало около 80 тысяч литров нефти (фоторепортаж)

Около 80 тысяч литров сырой нефти вылилось в океан из поврежденной трубы у побережья американского города Санта-Барбара в штате Калифорния, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету LA Times.

По данным издания, береговая охрана устранила течь около 01:00 в среду. Размер нефтяного пятна составляет порядка 6,1 километра в диаметре.

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Поврежденный нефтепровод принадлежит компании Plains All American Pipeline, представители которой заявили, что труба, а также дренажная система были заблокированы для предотвращения масштабной утечки. Сотрудники компании оценивают ущерб и возможные последствия.

На месте инцидента представители местной и федеральной власти контролируют расследование и координируют работы по очистке и ликвидации последствий ЧП.